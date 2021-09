Arsenal sorprendió a Lanús en Sarandí y lo alejó de la punta

El delantero Bruno Sepúlveda marcó el único gol del encuentro a los 3 minutos del segundo tiempo, luego de un error del arquero Lucas Acosta, y permitió el primer triunfo del ciclo de Israel Damonte como entrenador del elenco del Viaducto, que además logró salir del último puesto de la tabla de posiciones.

Como aturdido por el baldazo de agua fría que había recibido por parte de Newell's en el último juego, el Granate comenzó desorientado. No encontró recursos para lastimar a la ordenada defensa de Arsenal y apenas pudo acercarse al arco de Alejandro Medina, pero sin peligro. Su contundente dúo ofensivo de correntinos casi no tuvo participación, producto de las escasas elaboraciones de los volantes del Sur.

#LPFxTNTsports | ¡Abrió el partido el Arse! Bruno Sepúlveda, tras un error de Lucas Acosta, marcó el primer gol en el ciclo de Damonte en Arsenal.

Mientras, el Arse fue todo lo contrario. Un equipo con suma concentración, dedicado a mover la pelota de lado a lado, de cerrarle las líneas al rival y de aprovechar los momentos para hacerle daño a los de Zubeldía. Con Facundo Kruspzky como el encargado de dirigir la orquesta y responsable de los avances del Viaducto, el conjunto de Israel Damonte encaminó el protagonismo, sobre todo cuando la pelota le llegaba limpia a Bruno Sepúlveda, la figura ofensiva del local.

Fue el propio delantero quien estuvo cerca de abrir la cuenta en el primer cuarto de hora con dos remates que pasaron cerca de los tres palos de Lucas Acosta, ofreciendo así las únicas oportunidades de vértigo que acontecieron en los primeros cuarenta y cinco minutos, periodo en el que Lanús ni siquiera logró llegar al área contraria.

Y cuando apenas había arrancado la segunda parte, Arsenal tuvo su premio a la constancia y la dedicación gracias a un regalo del arquero visitante, que falló en el control tras recibir de un compañero, la dejó muerta en zona caliente y Bruno Sepúlveda fue quien la empujó con el arco a su merced con el reloj clavado en tres minutos.

Tiró manotazos de ahogado el entrenador de Lanús sobre la parte final y mandó cuatro cambios simultáneos, uno de los cuales incluyó a Pedro De La Vega, que le aportó a la formación granate mayor peso ofensivo. Sin embargo, pese a la fuerza por arrinconar al dueño de casa y sus intenciones de empatar, Arsenal se cerró bien (como contra River) y le minimizó las ideas. Sufrió solo con un remate de Sand y otro de Pepo en tiempo cumplido.

Así se desahogó Arsenal, que no solo ganó y pudo salir del fondo de la tabla, sino que marcó el primer gol al mando de Israel Damonte. No solo importó el "qué" para el nuevo cuerpo técnico, sino "la forma". Es que el conjunto de Sarandí dio muestras de una leve mejoría futbolística, lo que le da más valor a la victoria. En Lanús, la contracara: el equipo cada vez disminuye más su rendimiento y no fue capaz de estar a la altura.