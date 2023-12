Atento Boca: Matías Rojas intimó a Corinthians y quedaría libre

El volante ofensivo, que llegó al Timao a mediados del 2023 procedente de la Academia en condición de libre, no está conforme con su presente en Brasil y llevó las cosas a la justicia por una deuda salarial y de derechos de imagen que mantiene. En caso que el pago total no se realice la próxima semana, quedará con el pase en su poder.

Un nombre que hace meses llamó la atención nada más y nada menos que de Juan Román Riquelme. "Yo de verdad admiro a estos jugadores, los de mi club los amo, los de los otros clubes también. Yo quería que hoy Rojas juegue, mismo cuando jugaba contra River quería que jugara Ortega. Rojas le pega distinto a la pelota, juega diferente”, había dicho Román en una entrevista para TNT Sports.

matias rojas2.jpg Matías Rojas se fue libre de Racing.

Antes de su llegada al fútbol brasileño, el paraguayo recibió el llamado de uno de los integrantes del Consejo de Fútbol para sumarse al Xeneize, pero "por respeto a Racing" desestimó la posibilidad. Además, desde lo económico era mejor la oferta de Brasil.

Desde lo futbolístico en su breve paso no estuvo en su mejor nivel y puertas adentro aseguran que Corinthians está pensando en negociar a Matías Rojas, ya que no convenció. El club paulista no le cierra la puerta a una oferta por el jugador.

¿Cuál sería la traba en Boca? El cupo de extranjeros. En el Xeneize solo resta un cupo para los extranjeros y este mercado de pases será crucial para decidir quién lo ocupará. Sonaron nombres como los de Arturo Vidal y Yeferson Soteldo para llegar al club de La Ribera pero por el momento nada de ello avanzó.

Lo cierto que Rojas en el Timao participó en 20 partidos en los que no marcó ningún gol pero entregó dos asistencias. Con poco rodaje, y con una deuda a su favor, el paraguayo busca cambiar de aires. Y volver a Argentina podría ser una opción aunque no se descarta una oferta desde el exterior.