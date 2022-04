Atlético Tucumán marcó las diferencias

Embed ¡Mirá el gol de Matías Orihuela! @ATOficial le gana 1-0 a @CABrown_Oficial, por los 32avos de Final #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/OZD3w2Vknw — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) April 28, 2022

Ya en la segunda parte, donde se mantuvo el trámite parejo y la carencia de emociones, el conjunto tucumano se aprovechó de un grosero error defensivo y Leonardo Heredia definió hacia la red para sellar la victoria, la primera del ciclo de Lucas Pusineri como DT.

De esta manera, Atlético Tucumán se enfrentará en 16avos. de final con Independiente, que en su debut venció 4-3 por penales a Central Norte de Salta después de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Embed ¡Mirá el gol de Leonardo Heredia! @ATOficial le gana 2-0 a @CABrown_Oficial, por los 32avos de Final #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/ry0vbQXBgj — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) April 28, 2022

SÍNTESIS

Atlético Tucumán: Facundo Campisi; Martín Garay, Marcelo Ortiz, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra, Leonardo Herrera; Federico Andrada y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Brown de Adrogué: Federico Díaz; Ariel Kippes, Nicolás Arrechea, Enzo Ortiz, Ayrton Sánchez; Elías Contreras, Gonzalo Miceli, Julián Giménez Pilutik, Jacobo Mansilla, Mateo Acosta y Joel Martínez. DT: Pablo Vicó.

Gol en el primer tiempo: 42m Orihuela (AT).

Gol en el segundo tiempo: 33m Heredia (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Matías Sproat por Martínez (B) y Franco Benítez por Mansilla (B); 19m Ciro Rius por Renzo Tesuri (AT) y Guillermo Acosta por Gil Romero (AT); 25m Marcos Giménez por Miceli (B); 31m Ramiro Carrera por Andrada (AT) y Francisco Di Franco por Pereyra (AT); 34m Juan Mendoza por Contreras (B) y Nahuel Rodríguez por Sánchez (B).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Padre Martearena de Salta.