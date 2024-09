Atlético de Tucumán venció por 1-0 a Rácing

Con el único gol de Renzo Tesuri, Atlético Tucumán lleva nueve partidos sin perder como local, contando ambos torneos, con seis triunfos y tres empates, y alcanzó los 25 puntos que lo ubican en el segundo puesto del torneo.

A los 30 minutos del primer tiempo, fue el mejor momento del Decano en el partido tras lo errores de Racing en ataque, Luis Miguel Rodríguez le metió un pase entre líneas magistral a Tesuri, quien aguantó la carga y se la picó a Gabriel Arias para el 1 a 0.

Los problemas de Racing en la mitad de la cancha, con el bajo nivel de los tres volantes, fue el detonante de la mejoría del conjunto tucumano, al que le concedieron más espacios al “Pulga” Rodríguez y mayor libertad para moverse en ataque.

Para la segunda etapa, los cambios de Facundo Sava y el trabaja magnífico de Tomás Durso le permitieron al Decano mantener el cero. El arquero le sacó una pelota muy difícil a Agustín Urzi en el final del partido que pudo haber sido la igualdad de La Academia.

Síntesis del partido

Liga Profesional - Fecha 13

Atlético Tucumán - Racing.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Andrés Merlos.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Moisés Brandán, Matías de los Santos, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Franco Nicola; Luis Miguel Rodríguez y Mateo Bajamich. DT: Facundo Sava.

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Agustín García Basso, Aarón Quirós; Santiago Sosa, Agustín Almendra; Baltasar Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas; Roger Martínez. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 30m Renzo Tesuri (AT).

Cambios en el primer tiempo: 26m Leonardo Sigali por García Basso (R).

Cambios en el segundo tiempo: 11m Francisco Bonfiglio por L. M. Rodríguez (AT); 17m Johan Carbonero por B. Rodríguez (R); Juan Manuel Elordi por Quirós (R); 22m Gino Peruzzi por Tesuri (AT); Tomás Castro Ponce por Brandán (AT); 31m Rodrigo Melo por Acosta (AT); Gianluca Ferrari por Bajamich (AT); 35m Agustín Urzi por Almendra (R); Santiago Solari por Salas (R).

Con información de NA