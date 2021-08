Barcelona le dedicó un emotivo video a Messi

"Gracias, Leo", escribió el club acompaño de un video en donde se ve los mejores momentos de Messi dentro de la institución.

El argentino jugó en el elenco catalán más de 20 años, en los que ganó 35 títulos como profesional, entre ellos cuatro Champions League y marcó muchísimos récords. Las estadísticas hablan de 778 partidos y 672 goles. Si bien el jugador todavía no habló públicamente del tema, el club no solo envió un comunicado oficial si no que adjuntó una recopilación de los mejores momentos del 10.