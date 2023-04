Barcelona es líder de La Liga con 71 puntos y viene de derrotar 4-0 a Elche, en el debut de Sebastián Beccacece en el banco de suplentes del club que se encuentra en zona de descenso, con 13 unidades. Tras el derby, el Barsa se enfrentará con Girona el próximo lunes 10 de abril.

Por su parte, Real Madrid, escolta a 12 puntos del elenco culé en La Liga, llega luego de golear 6-0 al Valladolid. El Merengue también se encuentra en cuartos de final de la Champions League, donde enfrentará al Chelsea de Enzo Fernández. El próximo encuentro post clásico del equipo será ante el Villarreal el próximo sábado 8 de abril.

"Nuestro ejemplo de partido es el día de la Supercopa y la Liga. Esa imagen queremos dar. Ese es nuestro partido ideal, pero hay un rival delante, que es campeón de Liga y Champions. Intentaremos contrarrestar su posible dominio para tenerlo nosotros. No será fácil", comenzó Xavi en conferencia de prensa.

"Tenía la sensación de que cuando nos tocó el Madrid a doble partido, era muy difícil ganarle a doble partido. Hace mucho que no perdía y por eso decía que eran los favoritos. Y ahora, a pesar del 0-1, creo que siguen siendo favoritos y que la presión la tienen más ellos que nosotros", aclaró el entrenador del Culé.

"Esperamos un Madrid agresivo, que nos querrá quitar el balón porque saben que sufrimos sin él. Intentaremos dominarles nosotros y someterles. Hay que tener mucha personalidad, pero veo al equipo preparado", sintetizó el entrenador.

"El Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Para mí está muy igualado. Ellos siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de partidos, remontar… Hay que estar alertas. Sacarán orgullo y eso los convierte en un rival más difícil todavía. Haber ganado los tres últimos Clásicos no significa nada", finalizó.

Mientras que Ancelotti dijo que "ahora nos toca ganar a nosotros" después de tres derrotas seguidas con Barcelona. "La idea no es volverse loco al marcar el primer gol porque puedes marcar en el minuto 90. Lo importante es controlar el partido con y sin balón. Lo hicimos en la ida. No llegamos mucho, pero tenemos que estar más acertados y con transiciones más rápidas. Un gol se puede marcar en el minuto cinco y luego encajar dos. Si haces un partido completo, el gol lo vas a marcar", comentó.

"Kroos y Modric son intocables pero eso no quiere decir que vayan a jugar de titulares. Intocables hay muchos pero después hay que elegir un once. Tengo que pensar en los recursos que tengo en el banquillo. Empezar no es lo más importante... lo importante es ser protagonista", expresó y dejó como incógnita el equipo para el clásico: "Es una opción (repetir el 11 de los últimos clásicos), pero también hay que evaluar que los últimos partidos lo hemos hecho bien. No miramos solo al resultado cuando es positivo. En los dos últimos hemos competido y en el último estuvimos cerca de ganar. Puede ser una alineación distinta y también puede ser que no. Queremos jugar un partido completo...".

Probables formaciones

Barcelona: Marc- André Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba; Eric García, Sergi Roberto, Gavi; Ferran Torres, Robert Lewandowski y Ansu Fati. DT: Xavi Hernández.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho Fernández; Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric; Federico Valverde, Karim Benzema y VinIcius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Historial

Barcelona y Real Madrid se enfrentaron 253 veces, entre Liga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España y Copa de Coronación. Acá los datos:

Barcelona ganó 100 partidos.

Real Madrid ganó 101 encuentros.

Igualaron en 52 ocasiones.

Último enfrentamiento: 1 a 0 a favor de Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu disputado el 2 de marzo de 2023, correspondiente al partido de ida de la Copa del Rey.