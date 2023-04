"Estábamos dominando, habíamos generado dos o tres situaciones muy claras y después el penal cambió un poco el partido, pero tratamos de seguir de la misma manera", analizó el 10 del Millonario, quien hizo referencia al penal polémico que Enrique Triverio convirtió en gol y en el 1-0 del duelo.

Y agregó: "A veces por momentos se pudo, por otros no, pero creo que en líneas generales generamos muchas situaciones y nos vamos con un resultado medio amargo. Ellos obviamente de contra hicieron remates de afuera, pero creo que el resultado no fue justo".

"No sufrí tanto, en el 2016 apareció una foto porque me dieron el oxígeno cuando salí por precaución. Se siente la altura, pero no de la manera que por ahí les pasa a algunos. Lo que cuesta es hacer piques reiterados porque cuesta recuperar el aire pero en líneas generales me sentí bien", finalizó el jugador.

La vez que Nacho Fernández necesitó de oxígeno en La Paz

En 2016, también ante The Strongest, Fernández salió a los 15 minutos del complemento y tras su reemplazo las cámaras lo captaron en el banco de suplente con una máscara de oxígeno como ayuda para recuperar el aire debido a la diferencia de altura a nivel del mar de la capital boliviana.