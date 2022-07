Battaglia irrumpió en un móvil para responder una crítica del Pollo Vignolo

Para El Pollo, algunas acciones de Battaglia hacia el plantel solo se explicaban en el supuesto malestar que sentía con el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. “Tendría que ser agradecido con sus jugadores”, remarcó el conductor, quien mantiene un vínculo cercano al ex número 10 xeneize.

Según el análisis de Vignolo, las quejas de Battaglia eran un palito a la dirigencia pero también una manera de marcar las falencias de su equipo.

Antes del inicio del entrenamiento, Battaglia encaró hacia los periodistas que estaban en la puerta del Boca Predio para dar su versión de los hechos y remarcar una vez más su compromiso con el plantel.

“Me llega la información de que se está instalando como tema las declaraciones que yo hice ayer. En ningún momento pensé en agredir el plantel ni mucho menos. Yo dije que estoy muy orgulloso de lo que se ve en la cancha, me sentí muy representado por lo que hicieron mis jugadores. Dije estoy orgulloso de lo que hicieron mis muchachos dentro de la cancha”, comenzó diciendo el DT de Boca.

"No sé si era el momento para hablar de refuerzos luego de una eliminación", le planteó Vignolo. Y Battaglia le salió al cruce: “Fue una pregunta que me hicieron, quedo como un maleducado si no respondo, creo que el otro día dijiste eso. Si respondo mal, soy un maleducado”.

Nadie lo esperaba y Battaglia encaró los micrófonos de ESPN para hablar con Sebastián Vignolo. "Se puede responder sin exponer a los jugadores", volvió a decirle el Pollo.

Y el entrenador se mantuvo firme: "No me parece exponer a los jugadores, para nada, yo dije que estoy orgulloso de ellos".