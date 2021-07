Battaglia: "Más allá de la derrota el balance es positivo"

"Nos tocó enfrentar estos dos partidos de uno manera que no esperaba nadie. La sensación final es muy buena, tuvieron una chance de poder mostrarse. Con Banfield hicieron muy bien las cosas y hoy el cansancio les jugó en contra pero así y todo se animaron y tuvieron la pelota. Más allá de la derrota, el balance es positivo por todos los chicos que pudieron mostrarse", destacó el entrenador de Reserva.Con respecto al rendimiento de los juveniles en el campo de juego comentó: "Tienen que tener su crecimiento y hoy se encontraron con esta situación que no es fácil. Si bien se conocen porque juegan todos juntos, no es fácil enfrentar a un equipo como Banfield de visitante y a otro como San Lorenzo. Nosotros tuvimos hoy sólo dos futbolistas de Primera división que vinieron a aportar sus cosas y estar dentro de la cancha"Para finalizar, Sebastián Battaglia aclaró porque tomó la decisión de que Cardona y Fabra no jueguen los 90 minutos. "Ellos tuvieron un tiempo en el que no estuvieron en actividad y tienen que agarrar ritmo. Son dos jugadores con mucha experiencia y podían aportar hoy adentro de la cancha algo con los chicos. Aportaron su onocimiento y fue importante para los chicos"