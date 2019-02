Para que no queden dudas sobre su análisis del ciclo Holan, Bertoni sentenció: "Hay que darse cuenta cuándo un ciclo está terminado, y este es un ciclo terminado. El entrenador tiene que ser el primero en irse y dejar que comience una nueva era. Si amás a Independiente, si lo querés tanto como decís, hay que dar un paso al costado. El plantel ya no responde".

ADEMÁS:

Boca bajó a Defensa con un gol de Tevez y Racing sonrió

¿A quiénes le pidió disculpas Carlos Tevez por exponerlos públicamente?

Por último, Daniel Bertoni contó porqué se fue de Independiente: "Yo me alejé porque no me gusta estar en un lugar donde no soy bien recibido. Independiente es mi casa como todos los jugadores que le dimos toda la historia y el mote del Rey de Copas".