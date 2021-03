Boca: Cardona descartado para el próximo partido

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo espera poder contar con el jugador para el domingo 11 de abril, día en el que visitará a Unión de Santa Fe en un encuentro que puede ser crucial para su suerte en la Copa de la Liga.

El colombiano lleva 21 días de recuperación luego de sufrir una lesión muscular, en el recto anterior de la pierna izquierda, antes del partido contra River en La Bombonera. Si bien el volante se estuvo entrenando junto al plantel, todavía no se encuentra en óptimo estado para jugar, según las evaluaciones hechas por el cuerpo técnico.

El jugador del Xeneize expresó mediante sus redes sociales lo que extraña al equipo. "Cuanto te extraño", escribió junto a una foto suya con la camiseta de Boca en la que se lo ve besando una pelota.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edwin Andres Cardona Bedoya (@e.cardona10)

Con su ausencia, Boca no ha conseguido buenos resultados. Derrota 2-1 con Talleres en La Bombonera, empate 1-1 con Independiente de visitante y de local con River y victoria 3-0 ante Defensores de Belgrano. Es por esto que no solo es importante para Cardona volver, si no que también para el equipo.

Russo quiere asegurarse su recuperación total para contar con él en los próximos partidos de la Copa de la Liga y en el comienzo de la Copa Libertadores, que será en la tercera semana de abril.

En el entrenamiento de hoy, en el predio de Ezeiza, el entrenador mezcló -como ya se hizo habitual- titulares y suplentes. A Mauro Zárate lo utilizó de media punta por izquierda junto a Sebastián Villa y Carlos Tevez. Cerca del final, Russo cambió a Zárate por Gonzalo Maroni, quien fue el titular en esa posición en los últimos cinco partidos. Podría jugar cualquiera de los dos, aunque esta vez el técnico se inclinaría por el ex Vélez.

La duda del cuerpo técnico continúa siendo en la mitad de cancha: hoy volvieron a estar juntos Jorman Campuzano y Cristian Medina, y del otro lado jugaron Alan Varela y Agustín Almendra.

Por otra parte, Diego González volvió a hacer trabajos físicos a la par del grupo y luego se entrenó aparte cuando el resto hizo fútbol. El Pulpo ya está casi recuperado de la lesión, pero lo están esperando para que llegue en condiciones óptimas al comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto xeneize volverá a entrenarse mañana en el predio de Ezeiza desde las 9 y el viernes lo hará en Casa Amarilla, para quedar concentrado después en un hotel del barrio porteño de Monserrat.

POSIBLE FORMACIÓN: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina o Alan Varela y Frank Fabra; Mauro Zárate; Carlos Tevez y Sebastián Villa.

Boca jugará el próximo sábado de local ante Defensa y Justicia por la octava fecha de la Copa de la Liga. El encuentro comienza a las 18.30 y el arbitro designado es Fernando Rapallini.