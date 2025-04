Boca conoció la lesión de Milton Giménez a dos semanas de jugar el Superclásico

El delantero sufrió un esguince en su tobillo derecho, no estará frente a Estudiantes y no se sabe si podrá estar la semana siguiente ante River en el Monumental.

Boca conoció la lesión de Milton Giménez a dos semanas del Superclásico: el delantero tiene un esguince en su tobillo derecho. El 9 no estará en el próximo compromiso del Xeneize frente al Pincha y no se sabe si podrá decir presente la semana siguiente ante River en el Monumental. Ya clasificado a octavos de final del Torneo Apertura y afianzado en el primer puesto de la Zona A, Gago lamenta que capaz no pueda tener al jugador frente al Millonario, el 27 de este mes, duelo donde tiene toda la mira.