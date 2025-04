Chiqui Tapia realizó una extensa defensa sobre los 30 equipos en Primera División

"Descenso hay, este año hay descensos. Salimos campeones en el 78 y en el 86 con torneos de más de 20 equipos. A veces pregunto ‘¿Por qué querés 20 equipos?’ algunos te dicen porque en Europa se juega con 20 equipos. Pero los europeos vienen a comprar los jugadores acá, los vendemos nosotros", comenzó en diálogo con Gelatina, un canal de youtube con distintos programas que tiene como principal figura a Pedro Rosemblat.

"¿La competitividad?’ Central Córdoba le ganó al Flamengo, la primera vez en la historia que pierde en el Maracaná por Copa Libertadores. Y no dirigió un árbitro argentino eh, porque cuando ganan esos equipos acá dicen ‘porque lo dirigió Carlitos Balá’ no, dejémonos de joder con la competitividad con desprestigiar a todos como lo hacen", continuó Tapia, quien desde marzo del 2017 es presidente de la AFA.

"¿De cuántos se juega el Mundial de Clubes este, cómo el Mundial anterior? No, se juega con más equipos. ¿La Champions con cuántos equipos se juega? ¿El Mundial próximo? Nosotros somos formadores, si tenés 30 equipos en primera tenés diez equipos más. ¿Cuántos jugadores tenés por plantel? 20 o 21 y nueve chicos, más o menos 30 jugadores por plantel. Son 300 jugadores más que ponés en vidriera de la liga local", argumentó.

"Quizás fallamos nosotros en no explicarlo, en no decir esto. Desde el punto de vista nuestro comercialmente y deportivamente entendemos esto. Cuando tomamos la decisión es porque nos plantean esto los dirigentes del fútbol argentino yo no tomo solo la decisión. Yo me hago responsable porque soy el presidente. Siempre que actuamos lo hacemos en consecuencia de lo que me plantean los dirigentes. No sale de mí", siguió la defensa.

Embed #221Radio #AFA | #Tapia y la polémica por el torneo de 30 equipos:



️“¿Por qué quieren 20 equipos? En Europa se juega así, pero ellos vienen a comprar los jugadores acá”, fue la justificación del presidente de la AFA ante las críticas al formato.



Además resaltó: “El… pic.twitter.com/5KJIVBOzo8 — 221 Radio 103.1 (@221radio) April 14, 2025

Embed

Y aseguró que también mejora el espectáculo: "Tenés más jugadores. Son más atractivos los torneos, que alguien me diga que no son atractivos. Agarramos el calendario y calzamos todo, Copa Argentina, dos torneos cortos, Copa Sudamericana y Libertadores. Para que los equipos tengan la posibilidad de competir mejor en las competencias sudamericanas. Esos fueron los objetivos de esta dirigencia. Que los equipos en Sudamericana y Libertadores tengan menos partidos entre semana y por eso se juegan diez partidos menos que el año pasado en la liga local con dos equipos más".

"Mirás el calendario y ya todos saben cuando juegan. Priorizamos eso, volver a recuperar lo que algunos mal decían que los brasileros nos ganaban en todo, que nos pasaban por encima", sostuvo y disparó: "Antes de la Pandemia se suspenden los descensos porque no sabíamos cuándo íbamos a poder volver a jugar. Antes de eso busquen a quién le descontaban puntos: a San Lorenzo y Huracán. Se iban a ir al descenso. ¿Qué pasó, por qué le devolvieron los puntos a San Lorenzo? ¿Quién era el presidente y tenía miedo de que lo escrachen en un canal?".

"A veces hablan y se callan lo que les conviene. Si van a hablar que hablen todos y no me echen la culpa a mí. No los puse yo a los 30 equipos. ¿Desde el 2017 hay 30 equipos? No. Que podamos nosotros sí, pero yo me hago cargo, el año pasado se suspendieron los descensos si. Pero por voluntad y porque me vinieron a plantear los clubes y nosotros lo creímos conveniente", concluyó la defensa.

Por otro lado, Tapia comentó sobre la presencia de Messi en el próximo Mundial: "Ojalá. Depende de él, de cómo se siente, cómo esté. Todos queremos que lo juegue. Yo en particular, me gustaría mucho que siga rompiendo récords y que le dé la posibilidad a los argentinos y por sobre todo a la Selección y sus compañeros de verlo en el próximo Mundial".

"Él es muy importante para la Selección. No solo en el juego, sino por todo lo que representa dentro de un campo de juego. Tenerlo ahí, es mucho, ya es ventaja. Tenés ventaja teniéndolo ahí eh. Es increíble lo que irradia para el contrario, para todos. Ojalá lo tengamos, porque si lo tenemos ya vamos a tener una ventajita ahí en el campo de juego", finalizó el presidente de la AFA.