Boca no se retira del mercado: Arruabarrena pidió un central y Francisco Álvarez es la prioridad

El jugador, sin embargo, aseguró que todavía no recibió ningún contacto oficial por parte del club de La Ribera. “Me mandan todo el tiempo las noticias, pero la verdad es que conmigo no se han comunicado, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo ofertas, pero no hubo nada”, manifestó tras el empate de Argentinos ante Lanús.

A pesar de la falta de avances concretos, Boca todavía tiene margen para negociar. La AFA extendió el cierre del mercado de pases hasta el 2 de septiembre, por lo que la dirigencia podría intentar acercar una propuesta a Argentinos.

El principal obstáculo es económico: Álvarez tiene una cláusula cercana a los siete millones de dólares. Si Boca logra avanzar en la negociación, el defensor podría convertirse en el quinto refuerzo del mercado, después de Leandro Lozano, Sebastián Villa, Álvaro Montero y Enner Valencia.