Boca no se retira del mercado: Arruabarrena pidió un central y Francisco Álvarez es la prioridad

El entrenador dejó abierta la posibilidad de sumar un refuerzo antes del 2 de septiembre y marcó al defensor de Argentinos como el principal apuntado.
Rodolfo Arruabarrena dejó abierta la posibilidad de que Boca incorpore un nuevo refuerzo antes del cierre del mercado de pases. Luego del empate ante Racing, el entrenador explicó que mantiene contacto permanente con la dirigencia y que ya comunicó qué necesita para completar el plantel.
“Con el presidente estamos en contacto siempre y está el Chelo con nosotros. Ya se lo dije. Él sabe lo que necesito”, expresó el técnico, quien apuntó principalmente a reforzar la defensa.
La prioridad del Xeneize es sumar un marcador central y el principal candidato es Francisco Álvarez, actualmente en Argentinos Juniors. De todos modos, Arruabarrena aclaró que no pretende incorporar por incorporar: “No quiero sumar a pesar de que estamos en defensa con algunos jugadores averiados. Si no es un salto de calidad, no creo que venga nadie”.
Álvarez, de 26 años, es el defensor que más interesa en Boca. El zaguero se destaca por su capacidad para salir jugando, su solidez defensiva y su juego aéreo. Además, su perfil coincide con las características que busca el entrenador para fortalecer la última línea.
El jugador, sin embargo, aseguró que todavía no recibió ningún contacto oficial por parte del club de La Ribera. “Me mandan todo el tiempo las noticias, pero la verdad es que conmigo no se han comunicado, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo ofertas, pero no hubo nada”, manifestó tras el empate de Argentinos ante Lanús.
A pesar de la falta de avances concretos, Boca todavía tiene margen para negociar. La AFA extendió el cierre del mercado de pases hasta el 2 de septiembre, por lo que la dirigencia podría intentar acercar una propuesta a Argentinos.
El principal obstáculo es económico: Álvarez tiene una cláusula cercana a los siete millones de dólares. Si Boca logra avanzar en la negociación, el defensor podría convertirse en el quinto refuerzo del mercado, después de Leandro Lozano, Sebastián Villa, Álvaro Montero y Enner Valencia.
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