Ramón "Wanchope" Ábila, de cabeza a los 29 minutos del primer tiempo aprovechando un error del arquero Lucas Chaves, abrió la cuenta para el elenco local.

En tanto, el uruguayo Santiago Silva, con una gran definición, tras ser habilitado de taco por Damián Batallini, lo empató para el "Bicho", a los 8 del segundo tiempo.

Cuando el partido se terminaba, el árbitro Andrés Merlos expulsó en el local al colombiano Sebastián Villa por insultar a Eduardo Lucero, uno de los jueces asistentes.

Con este resultado, ambos siguen en lo más alto de la tabla de posiciones, con 29 puntos, tres más que el escolta Racing.

El encuentro se disputó en medio de una jornada caliente, signada por la contienda política interna de Boca y la presencia en la cancha después de cinco años de Juan Román Riquelme, ídolo del club y candidato a vicepresidente segundo en la lista opositora de Jorge Amor Ameal.

En cuanto al partido, Argentinos no se achicó por el entorno, se mostró como un equipo bravo, mordedor y confiado, mientras que Boca no pudo resolver el planteo del rival y casi no llegó al arco de Chaves.

Los detalles del partido: