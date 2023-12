BOMBAZO: River y Manchester City acordaron el traspaso de Echeverri

El equipo de Pep Guardiola pagará 25 millones de euros por el pase de Echeverri: es el valor de la cláusula de rescisión, pero el club inglés no la ejecutará sino que negocia con River. Restan solo detalles mínimos para que el acuerdo se confirme y se haga oficial.

Esos detalles a pulir son: la forma de pago, la inclusión de bonos por objetivos y si el Millonario se queda con un porcentaje de una futura venta o una plusvalía. Además, el chaqueño de tan solo 17 años se quedará a préstamo en Núñez hasta diciembre de 2024, aunque River pretende que la cesión sea hasta mediados de 2025 para que Echeverri pueda jugar el Mundial de Clubes en la Banda.

claudio-echeverri-argentina-brasil-sub-17-MQZIWGWS5BA33BGPR5CGUG6E2Q.jpg Echeverri es capitán y figura de la Selección Argentina Sub 17.

Dichos aspectos a pulir no impedirán la realización de la transferencia, ya que el contrato con el futbolista está arreglado, y los Citizens mantienen una buena relación con la dirigencia riverplatense luego de la venta de Julián Álvarez, en términos similares a la de Echeverri, a comienzos del 2022.

Por otro lado, Deportivo Luján -club formador- cobrará un millón de dólares por la venta, ya que se quedó con el 15% del pase del enganche cuando River lo fichó, aunque con un tope de embolso de dicha cifra.

"No voy a renovar en River. Seguramente me quede seis meses o un año más pero no voy a renovar el contrato", aseguró Echeverri luego de firmar su primera titularidad en el Trofeo de Campeones ante Rosario Central, haciendo estallar una bomba que no aflojaría con el correr de los días y más allá de los intentos de Martín Demichelis y Jorge Brito, DT y presidente respectivamente, de bajarle los humos al tema con sus declaraciones.

El Diablito llegó al Millonario a los 9 años y es desde ese entonces la gran joya del club. Debutó en Primera este año, ante Instituto, y jugó cuatro partidos por la Liga Profesional, todos entrando en el complemento; uno en la Copa de la Liga (en semifinales vs. Rosario Central, también ingresando en el ST), y la mencionada final contra el Canalla, el único de arranque. Es la gran figura de la Selección Argentina sub 17.

Talleres ofertó por Alex Vigo

El lateral derecho de 24 años volverá a River tras su paso por Estrella Roja de Serbia, que no ejecutó la opción de compra de 2.8 millones de euros, y en principio no será tenido en cuenta por Martín Demichelis, más allá de que pretende sumar un futbolista en ese sector.

Alex-Vigo.jpg Alex Vigo volverá a River y es buscado por Talleres de Córdoba.

En ese escenario, la T, que ya lo había querido adquirir en 2022, le hizo una propuesta al Millonario, cuyos montos no trascendieron, y está siendo analizada por la dirigencia. Vigo, que jugó 19 partidos en el Millonario, tiene contrato hasta diciembre del 2024, por lo que un nuevo préstamo no parece ser opción ya que para eso debería renovar su vínculo. River pagó 2.400.000 millones de dólares por el 75% de su ficha.