Brian Fernández: "La droga te arruina, te deja sin vida"

“La droga te arruina, te deja sin vida. Atravesé momentos duros, pero ahora quiero jugar al fútbol y ser feliz. Estoy mucho con amigos y familia, la contención es fundamental. Intento salir acompañado, antes salía solo y no volvía más", confesó Fernández, en declaraciones a "Primer Tiempo" de FM 94.7.

En 2015, mientras defendía los colores de Racing, Brian Fernández fue suspendido por doping y el entonces entrenador, Diego diferentes, por los reiterados actos de indisciplina no contó más con él.

“La droga te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo. Me hacen controles todas las semanas. No me molesta, es más, me gusta demostrar que estoy bien”, dijo.

Para cerrar, el punta de Necaxa habló de lo complicado que es no ver a su hija: "Hace un año que no la veo. Es duro estar lejos, aunque hablamos todos los días. Estoy contento por poder darle todo lo que necesita, lo que yo no pude tener en mi infancia”.