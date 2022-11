Camerún y Serbia empataron ¡3 a 3! en un partidazo y festeja Brasil

Camerún comenzó ganando, Serbia se puso 3 a 1 pero luego se durmió y el país africano se lo igualó. Con este empate, si Brasil le gana a Suiza, clasificará a los octavos de final.

"Qué bueno que me levanté a las 7 para ver este partido", habrá sido el pensamiento de muchos. "Mira el partido qué me estoy perdiendo" habrá sido el de otros tantos que se enteraban de la cronología en la escuela o el trabajo pero sin la televisión prendida. Y también algunos se lamentarán "por qué no me desperté para verlo". Es que Camerún y Serbia empataron 3 a 3 en un duelo que fue un partidazo porque estuvo lleno de emociones y cambios en el marcador: el país africano comenzó ganando, el europeo se puso 3-1 pero después se durmió y se lo igualó para dejar el grupo muy abierto.