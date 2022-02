Carlos Izquierdoz: "Hace rato que no hacía un gol"

En relación al armado del equipo, el defensor comentó:

"Seba (Battaglia) entrena de distintas variantes porque no se sabe que se puede presentar en cada partido. El técnico nos insiste para que seamos inteligentes y nos adaptemos a cada encuentro", continuó explicando sobre el trabajo del entrenador de Boca.



Izquierdoz también analizó el desarrollo del partido: "El primer tiempo nos costó al principio, la verdad es que Central es un equipo muy intenso. Es un equipo que se mueve bien, vienen trabajando de buena manera y por momentos se hizo difícil. El segundo tiempo también fue bravo, partido muy disputado y con mucha lucha".

"En la pelota parada hay mucho forcejeo y agarrón, sacarse de encima al hombre es difícil. Siempre hay algo que se impide cabecear cómodo pero hoy pude entrar bien ahí y definir", expresó sobre su gol.

Quién también brindo declaraciones fue Agustín Rossi, que se lució tapando el penal ejecutado por Emiliano Vecchio. "Contento porque el penal sirvió para llevarnos la victoria con nuestra gente. Un poco amargados por el gol que nos hacen al final pero nos pudimos llevar un triunfo que es lo mas importante"

Al ser consultado por su preparación para atajar los penales, el arquero contó: "Habíamos visto penales de todos los que tenían posibilidades de patear. Ya en un principio tenía decidido ir ahí y por suerte tuve la chance de adivinar".

Con respecto al arbitraje, Rossi señaló: "Para mi no fue penal, yo no lo toco. Cuando comience el VAR esas son cosas que no van a pasar. Son cosas del futbol que ahora con el uso de da tecnología, si es bien utilizada, va a mejorar".