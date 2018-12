Carlos Tevez descartó el retiro y felicitó a River por "ganar en la cancha"

"Yo amo este club, amo la camiseta, tengo mucho para dar adentro de la cancha o desde afuera, desde donde me toque estar, para el año que viene pelearla de vuelta (…). Uno puede retirarse y estar tranquilo con la familia. Pero yo decido seguir porque el hincha de Boca es así. Hoy somos más hincha que nunca. Y hoy somos más jugadores que nunca", aseguró.

Por otra parte, sin ánimo de levantar polémica, el crack reconoció el gran momento de River en una entrevista radial concedida a Fantino 910. "Seguramente estarán esperando que diga cualquier cosa o que me excuse. Pero no. Hay que felicitar a River, a su cuerpo técnico, a los jugadores. Nos ganaron dentro de la cancha", expresó.

Además, el atacante trató de dejar en claro cómo atraviesa este momento: "Es muy difícil hablarle a la gente después de perder una final. Estamos con bronca, odio (…). A la gente de Boca, agradecerle por todo el cariño. Pedir disculpas no, porque dimos todo. El agradecimiento es muy grande, no alcanza con palabras, me quedo corto".

