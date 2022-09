Carlos Tevez no se piensa bajar del barco

"Tal vez me haya expresado de la manera incorrecta, pero yo quiero estar acá, más que nada por los chicos. Dije que no me iba a bajar del barco y no lo voy a hacer, quiero apoyarlos hasta el final", dijo el "Apache" en conferencia de prensa.

Y agregó en la antesala del partido de mañana frente a Racing: "Con los jugadores yo me hago responsable. Busco que intenten jugar y que la pasen bien, si ellos no tienen certeza de lo que les va a pasar de acá a un mes. Están pensando más en eso que en el partido, pero por mi parte me hago responsable de los chicos por más que no sea la situación ideal para trabajar".

"Creo que hay que entender el contexto. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en Central, la atención no se tiene que volcar en mí. Lo fundamental es el club, primero está el escudo, después vienen los dirigentes, técnicos y apellidos. Puede pasar cualquier cosa acá, el problema no es Tevez", continuó el DT.

En esa línea, añadió: "Mi proyecto siempre fue con los chicos, pero es un proceso de acompañarlos con gente de experiencia que pueda hacerse cargo de la situación. El problema es que están poniendo el pecho por el club ellos, es necesario tener jugadores que puedan hacerse responsables, no le tiene que tocar a los chicos porque todavía no están preparados".

En cuanto a la cuestión dirigencial, Tevez manifestó: "No necesito respaldo de la oposición ni del oficialismo. Me interesa que me respalden mis jugadores, yo no vengo acá a hacer política. Vengo a hablar de la situación de Central, que es preocupante".

"Que hagan lo que quieran conmigo, no me va a cambiar mi manera de trabajar ni de pensar. Yo vengo a plantear lo que verdaderamente está pasando, siempre le voy a ir de frente a este club porque estoy agradecido de que me haya abierto las puertas. Que nos pasen la fecha para el 18 diciembre es un problema, pero no el mayor. Se nos desarma el plantel, necesitamos un acuerdo para ver quién se hace cargo del mercado de pases", cerró.