Chacarita Juniors se trajo un punto del Chaco

Si bien sacó una valiosa unidad como visitante, Chacarita juniors no pudo saltar a la punta tras igualar con Chaco For Ever 1-1.

Chacarita empató 1-1 con Chaco For Ever como visitante y no llega a liderar la zona B del torneo de la Primera Nacional en la continuidad de la quinta fecha del grupo, en el principal certamen de fútbol del ascenso.