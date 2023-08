El partido se disputará el próximo viernes, con horario a confirmar, en el estadio Drive Pink de Fort Lauderdale. "Es un buen desafío, es lógico que será un partido muy difícil y nosotros buscaremos jugar nuestro mejor fútbol. Messi es el gran espíritu de la MLS, pero no jugaremos solo contra él, enfrentaremos a un equipo que es mejor con Messi", comentó el próximo entrenador rival del capitán de la Selección Argentina.

charlotte-fc_862x485.webp

Además el técnico italiano de 51 años elogió a Tata Martino y lo definió como "un buen entrenador en un equipo con mucho compromiso".

En cuanto al equipo, Charlotte se encuentra 11° con 26 puntos en la Zona A de la MLS donde está el Inter Miami último con 18 unidades y cuenta en su plantel con el ex Racing Enzo Copetti (no sería de la partida por lesión muscular en el muslo izquierdo), el defensor central uruguayo Guzmán Corujo, ex Nacional de Montevideo, y el arquero mexicano Pablo Sisniega. Son tres de las figuras del equipo.