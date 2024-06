"Chiquito" Romero renovó su contrato hasta fines de 2025

La extensión del contrato se oficializó este jueves, después del entrenamiento matutino, y fue anunciada por el club a través de sus redes sociales. Romero estuvo acompañado en la firma por Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol.

La renovación de Romero llega en un momento crucial, ya que su contrato original finalizaba en diciembre de este año. A pesar de la prometedora proyección del joven arquero Leandro Brey, la titularidad de Romero no estuvo en duda.

Aunque su rendimiento este año disminuyó comparado con el 2023, cuando fue vital para llevar a Boca a la final de la Copa Libertadores, sigue siendo una figura fundamental en el equipo. Su experiencia y liderazgo son invaluables para el plantel.

El oriundo de Bernardo de Irigoyen, Misiones, superó problemas en una de sus rodillas, habiendo sido operado al poco tiempo de llegar a Boca en 2022. Desde entonces, acumuló 71 partidos con la camiseta azul y oro, convirtiéndose en uno de los jugadores con más minutos en el club en los últimos tiempos.

La renovación de Romero no es el único tema en la agenda del Consejo de Fútbol. Paralelamente, trabajan en las renovaciones de otros referentes como el uruguayo Edinson Cavani.

Recientemente, el 6 de mayo, Luis Advíncula también extendió su contrato, mientras que Pol Fernández expresó su deseo de emigrar debido a un período complicado y controversias con algunos hinchas, aunque sigue siendo una pieza titular para Martínez.

Otros que emigrarían

Además de Guillermo Fernández, hay varios jugadores que dejarían la institución. Uno es Darío Benedetto, que confrontó con el DT y no continuará en la entidad de la Ribera. Se espera que busque club para que Boca tenga una compensación económica. caso contrario se irá libre a fin de año.

El caso de Nicolás Valentini es preocupante. El defensor no aceptó la propuesta de renovación y fue apartado del equipo, lo que le valió perderse los Juegos Olímpicos. En el Consejo de Fútbol no le ven solución al problema y se espera que en este mercado algún club pague la cláusula y se lo lleve. Si no quedará libre en diciembre.

Otros que dejarían la entidad son Norberto Briasco, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez y Vicente Taborda. Este último podría ir a Belgrano de Córdoba y Campuzano, a Nacional de Medellín. Por el resto al momento no hay ofertas. Además, la situación de Javier García también está en el aire.

Varios jugadores en carpeta

Por otra parte, Boca deberá reforzarse para la segunda mitad de la temporada. Es indispensable que adquiera jugadores y no solo porque hasta el momento el nivel del equipo no fue el mejor, sino porque para el repechaje de la Copa Sudamericana podria perder a varias figuras que irían a los Juegos Olímpicos.

En carpeta están Matías Reali, una de las figuras de Independiente Rivadavia que podría ponerle más pimienta al ataque por la banda izquierda.

Además, hay interés por los volantes Joaquín Pereyra, de Atlético Tucumán; Tomás Belmonte, que está en México y vería con buenos ojos su vuelta al país; Franco Cervi, del que Celta de Vigo quiere desprenderse aunque por una cifra importante, y Lucas Robertone, exVélez que también le atrae a River y hoy milita en el Almería.

Tambien están atrás de un marcador central y un lateral derecho, pero aún no trascendieron los nombres de los candidatos a reeforzar esos puestos.