En el comienzo del martes, la colecta llevaba 701.471.348 de pesos, pero el influencer empezó a hacer historias, a motivar a sus seguidores y por la noche llegó a los $710.818.69. Además, un evento de una peña en Córdoba (en el que participó Santiago) y algunas movidas desde la prensa partidaria ayudaron a pasar los 700 millones. Si bien aún siguen muy lejos de llegar al objetivo para pagar todas las deudas, Independiente empieza a estar más cerca de poder negociar un modo de pago de su deuda mayor.

Independiente le debe 5.700.000 de dólares al América de México (por el pase de Cecilio Domínguez) que es la deuda más alta y que el club debe pagar para poder levantar la inhibición para el próximo mercado de pases. Según la dirigencia, el Banco Central aceptará que la cotización para pagarle a los aztecas sea la oficial ($237 pesos). Si es así, el Rojo tiene al menos 2.816.455 verdes (teniendo en cuenta el descuento de Maratea y gastos), que es casi la mitad de la deuda del América.

Screenshot_20230510-124644_Chrome.jpg

Maratea apareció este martes por sus redes sociales luego de varios días sin actividad. "Yo siempre desaparezco en Instagram porque tengo una vida y hago mis cosas, pero también sepan que con la nueva actualización de Instagram hay que esperar a que se borren tus historias para subir más, así hacés que a más gente le llegue. Si vos siempre subís historias y nunca se borran y siempre hay, eso es peor. Por eso, a veces desparezco 24 horas para que se borre todo lo que dije y poder volver a hablar", explicó.

Por otro lado, el influencer contó: "Ya sé que todos están esperando que se abra la cuenta del exterior para así poder contar con el aporte de los hinchas que viven afuera. Créanme que yo estoy detrás de eso todos los días, de una reunión a otra, para saber cuál es la más adecuada, la más segura y ágil". Y aseguró: "No tengo noticias contundentes, pero les avisaré".

"En mi familia me bancaron con el tema de la colecta"

"El celu está explotado, lo acabo de tirar por ahí, así que no lo tengo ahora encima, pero sí, está explotando", contó Maratea en diálogo con el youtuber Luciano Aimar. Además, aseguró que tiene el apoyo de su entorno. "En mi familia no me dijeron nada, me bancaron. Les agarró la intriga de todo el mundo por ser el mundo del fútbol", contó.

"Teorías conspirativas, tengo un par. Había una que me vincula con este hombre muy millonario de Estados Unidos, este que maneja los bancos... No sé, un tipo que no conozco, pero dicen que laburo para él", dijo con ironía...

"Después dicen que esto está todo hecho para juntar votos, porque es un año electoral. Hay mucho que tiene que ver con eso, en realidad. O que también el macrismo está haciendo esto para juntar plata para pagar la campaña presidencial. Pero, aparte, averigüen cuánto sale una campaña presidencial, chicos. Pero mucho más caro, mucho más caro que 20 millones de dólares, mucho más caro, así que nada, eso me hacen reír", afirmó Santiago.