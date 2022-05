Colón cayó en su visita a Peñarol pero igual terminó puntero

Embed

Los dirigidos por Julio César Falcioni obtuvieron el primer casillero con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y dos caídas, mientras que el Cerro pasó a octavos como escolta (8), su clásico rival fue a la Sudamericana y el Carbonero quedó afuera de todo.

La historia había comenzado de buena manera para los santafecinos. Una combinación entre Facundo Farías y Lucas Beltrán rompió el hielo. El juvenil surgido de River (que volverá -confirmado por Gallardo- en las próximas semanas) definió tras una gran pared con la joya sabalera, el arquero dio el rebote y Farías culminó la jugada empujándola hacia la red.

En el segundo tiempo, marcado por fuertes disturbios en la tribuna, donde se enfrentaron hinchas de ambas parcialidades durante media hora, Peñarol lo dio vuelta. El empate llegó a los 48 con un remate desde afuera del área de Pablo Ceppelini que le picó antes a Leonardo Burián y se metió.

Embed Hinchas de Peñarol fueron a buscar a la tribuna de Colón y pasó todo esto. Invasión a la tribuna visitante, golpes de puño y la represión policial tardía. #Libertadores2022 pic.twitter.com/VPEuOxlJRY — alejandro rojas (@alerojas1995___) May 26, 2022

Siete minutos después de la reanudación, el local puso el 2-1 con otro falló de cálculo del guardameta sabalero, que salió a despejar un córner con los puños, siguió de largo y le cedió el gol a Hernán Menosse.

Ya no pudo hacer nada Colón para revertir y tampoco hacía falta, porque en Asunción estaba todo terminado y el grupo se encontraba definido de antemano debido a las demoras que causaron los incidentes. Objetivo cumplido para los del Emperador, que ahora sueñan con llegar lejos.

SINTESIS

Peñarol: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Ramón Arias y Jairo O'Neil; Pablo Ceppelini, Rodrigo Saravia, Walter Gargano y Máximo Alonso; Lucas Viatri y Rubén Bentancourt. DT: Mauricio Larriera.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi y Andrew Teutén; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 32m. Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 3m. Ceppelini (P) y 29m. Menosse (P)..

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Ignacio Laquintana por Gargano (P), 10m.Agustín Álvarez Martínez por Bentancourt (P), 27m. Agustín Da Silveira Muñoa por Menosse (P); Alejo Cruz Techera por Alonso (P), Gian Nardelli por Garcés (C), Tomás Moschion por Aliendro (C); Santiago Pierotti por Lértora (C) y Ramón Ábila por Bernardi (C); 40m.Damián Musto por Viatri (P) y Mauro Formica por Goltz (C).

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Estadio: Campeón del Siglo (Peñarol).