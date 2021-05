Colón empató 1-1 ante Unión en el clásico Santafesino

En el arranque del partido, el Sabalero se mostró más afianzado y firme a la hora de crear un juego. Unión por su parte, se fue acomodando a medida que pasó el tiempo. Con un juego parejo, ninguno fue superior en los primeros minutos.Las llegadas de peligro no fueron protagonistas y esto hizo que la diferencia entre ambos se puede ver en pequeños detalles. Por un lado Colón con más confianza y precisión, y por el otro El Tatengue que no perdió las esperanzas de ser parte de los cuatro clasificados de la la zona.Debido a los resultados que llegaban de los partidos en simultáneo, el equipo visitante se fue desesperando en busca del gol que le de el triunfo. A los 40´ se lo perdió el local, Bruno Bianchi no pudo definir bien de cabeza tras un tiro de esquina y se perdió la primera llegada clara.

Un minuto después y también mediante una pelota parada, Rafael Delgado definió en el área chica y puso el 1-0 en el final del PT; sin darle la oportunidad al rival de revertir el resultado.

En el complemento, Unión salió mas decidido y presionado a conseguir los dos goles necesarios para llevarse el triunfo y clasificar. A los 5´, Cañete de tiro libre disparó bien pero el arquero tapó y evitó el riesgo manteniendo la ventaja de su equipo.

A los 10´ Castro se llevó por delante a Comas y cometió un penal para el Tatengue. Juan Manuel García fue el encargado de convertirlo en gol y conseguir el empate en el comienzo del ST.

El equipo visitante al ir en busca del segundo tanto constantemente, dejó espacios y el rival los aprovechó para atacar y generar jugadas de riesgo. A los 22´ se salvó Unión, los jugadores de Colón no pudieron definir en el área tras una buena jugada y se perdieron la chance de ponerse en ventaja.

A los 27´García disparó de lejos y Burián con los pies sacó la pelota evitando el gol. El Tatengue buscó el riesgo en el área rival jugándose la clasificación de la Copa, mientras que el Sabalero continúo metido en el partido evitando las llegadas.

Los dirigidos por Azconzábal comenzaron a mostrar cansancio el el final del encuentro y la velocidad del juego fue disminuyendo. Fue así que ninguno pudo marcar el gol del triunfo y el clásico finalizó con un empaste 1-1. Este resultado dejó fuera de los clasificados a Unión que necesitaba una victoria y al menos dos goles para mantenerse dentro de la Copa.





