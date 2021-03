Colón visita a Platense con una baja sensible

El Sabalero, que viene de resignar dos puntos de local ante Rosario central al igualar sin tantos, está realizando una notable campaña con cinco triunfos y ese empate, y con apenas un tanto en contra en los seis partidos disputados hasta el momento.

No obstante, el desafío en cancha del Calamar, que suma cinco puntos y hoy en día piensa más en engordar su promedio, no le será nada sencillo al equipo rojinegro. Es que, en principio, no podrá contar con su jugador más desequilibrante, Luis Rodríguez, autor de cinco de los doce goles de su escuadra.

La Pulga sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda en una práctica tras sentir molestias en el cotejo ante los rosarinos. El delantero tucumano viajará con el equipo, pero el entrenador Eduardo Domínguez no desea arriesgarlo porque podría desgarrarse y estar sin acción durante varias semanas.

Platense solo ganó en el debut ante Argentinos Juniors en La Paternal y suma cinco encuentros sin triunfos. En su casa sólo consiguió un empate ante Sarmiento, encuentro en el que hizo méritos para ganar. Pero más all´que los números no sean los mejores, el equipo de Juan Manuel Llop no está jugando mal.

El DT calamar tendrá que tomar varias decisiones en las horas previas al cotejo para definir el equipo: Stéfano Callegari o Nahuel Iribarren estarán en la zaga; en el mediocampo jugará Franco Baldasarra o lo hará Tiago Palacios, y, pese a no estar bien de una dolencia muscular el capitán Hernán Lamberti sería titular, En ataque deberá decidirse entre Matías Tissera o Nadir Zeineddin.

PROBABLES FORMACIONES

Platense: Jorge De Olivera; Brian Lluy, Callegari o Iribarren, Luciano Recalde y Juan Infante; Baldasarra o Palacios, Lamberti o Bochi, Mauro Bogado y Gastón Gerzel; Matías Tissera o Nadir Zeineddin y Facundo Curuchet. DT: Juan Manuel Llop.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Yeiler Góez, Federico Lértora, Santiago Pierotti o Christian Bernardi o Luis Rodríguez y Gonzalo Piovi; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Arbitro: Mauro Vigliano.

Cancha: Platense.

Hora: 14.

TV: Fox Sports Premium.