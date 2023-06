La primera vez que Martino dirigió a la Pulga fue en 2013 cuando fue contratado en Barcelona. El ciclo arrancó de manera auspiciosa con la conquista de la Supercopa de España, pero los objetivos importantes no se les dieron: derrota en la final de la Copa del Rey con Real Madrid, eliminación en octavos de final de la Champions y La Liga se les escapó en la última fecha, tras empatar de local ante el Atlético Madrid del Cholo Simeone.

En cuanto al rendimiento de Messi, anotó 41 goles en 46 encuentros en Barcelona con un promedio de 0,89 gritos por juego de julio de 2013 a mayo de 2014, tiempo en el que estuvo el Tata como entrenador. Claramente el DT logró un gran rendimiento de Leo pero solamente pudieron ganar un título juntos.

Luego, los rosarinos coincidieron nuevamente en la Selección, donde el Tata asumió en agosto 2014, tras el Mundial de Brasil y la partida de Alejandro Sabella. Fueron 29 encuentros al frente de la Argentina, con un gran 73,57 % de efectividad. No obstante, el ciclo del Tata fue agrio por las finales perdidas.

Dos veces llegó a la definición de la Copa América, en 2015 y 2016, y en ambas fue derrotado por Chile por penales. Después de la segunda, además, Messi tomó la decisión de alejarse de la Selección, golpeado por un nuevo título que se escapaba. "No se me da", lamentó en aquel entonces con tristeza, una frase a la que volvió a referirse días atrás: "Me pone feliz haberme arrepentido de lo que dije".

El ciclo de Martino en la Selección terminó de quedar dinamitado tras la negativa de los clubes para ceder jugadores de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Los números de Leo? Con el Tata en el banco de la Selección, Messi disputó 20 encuentros y convirtió 13 veces, con un 0,65 de promedio goleador.

En total fueron 66 partidos en los que Martino dirigió a Messi, con 54 goles de la Pulga. Además, será el segundo paso del Tata por la MLS, donde tuvo un exitoso paso por el Atlanta United: dirigió 74 partidos, de los cuales ganó 40, igualó 17 y perdió 17. Además, se coronó campeón de la MLS Cup.