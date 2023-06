Lionel Messi recordó el día que renunció a la Selección Argentina

“Para mi jugar en la Selección era un orgullo muy grande. Era algo que lo hacía con muchas ganas. Hubo momentos en los que la pasé muy mal y llegué a decir que no iba a jugar más en la Selección. Tuve muchas dudas...", inició el astro rosarino.

"Obviamente me pone feliz haberme arrepentido de lo que dije y haber vuelto a la Selección y haber conseguido todo esto. Creo que lo escuché varias veces, el no haberme rendido nunca después de tantos golpes que había tenido es más importante que todo el resto” , analizó el capitán de la Selección Argentina.

Embed

En la entrevista para un documental de Adidas, Dybala expresó sobre Messi: “La confianza que había dentro del grupo, el que jugaba, el que entraba, el que salía siempre con buena cara... Muchas veces es difícil encontrar esas cosas dentro de un grupo, y creo que todos entendieron el mensaje de Leo. Es parte de lo que él nos transmite a nosotros”.

Alexis Mac Allister, por su parte, también se mostró muy agradecido con Leo por su rol como capitán dentro del equipo nacional. “Ayuda a todos los jugadores y da confianza para poder sentirse cómodos dentro de este lugar y dentro del equipo. Creo que como líder y capitán es una virtud muy grande que él tiene”, destacó.

"Después cómo trata a la gente fuera del campo de juego, a la gente que trabaja en la Selección, los trata con el mismo respeto que a nosotros y eso para mí vale mucho", comentó Dibu Martínez. Por su parte, Julián Álvrez agregó: "Del lado humano, es un ejemplo de vida. De sacrificio y esfuerzo para todas las personas del mundo".

messi copa america.jpg

Rodrigo De Paul fue más allá y destacó a Messi como el mejor ejemplo posible para la juventud por nunca bajar los brazos ante la adversidad: "Es el ejemplo más importante que se le puede dar hoy a los más chicos, que hay que luchar por los sueños. Porque hasta al más grande de todos le costó caerse y sin embargo, siguió".

Messi tuvo la última palabra y dejó sus sensaciones sobre la importancia de la consagración para el pueblo argentino y esa sensación que logró saciar de volver gritar campeón también con la Albiceleste que le fue esquiva durante tanto tiempo.

“Nosotros con el fútbol y el resultado hicimos que salgan un poquito de esa locura que nos toca vivir día a día. Poder llevar eso a las casas por un ratito fue algo estupendo, y creo que se vio en el final. La manera con la que gente salió a la calle y la locura que había y la felicidad que había, cómo fue todo...", recordó Leo.

Y finalizó: "No quería quedarme con la sensación de que habían pasado oportunidades y yo no las había aprovechado, o no había estado ahí para intentarlo. Había conseguido todo con el club a nivel individual y me faltaba con la Selección, y sabía que ganar algo con la Selección iba a ser especial por cómo vivimos el fútbol en Argentina... Bueno ahora casi al final de mi carrera terminar de esta manera, siendo campeón de todo, es una cosa que estoy disfrutando muchísimo”.