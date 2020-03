¿Cómo le fue a River siempre que llegó líder a la última fecha del torneo local?

Campeonato Nacional 1975. Fue el torneo donde se terminó la sequía de los 18. River venía de ganar el Metropolitano y metió doblete en el Nacional donde en el grupo final dejó segundo a Estudiantes, a un punto de distancia, que no pudo darle alcance cuando en la fecha final y en cancha de Newell’s el River de Labruna le ganó a Rosario por 2-1 con goles de Luque y Reinaldi. La rueda final que tuvo a 8 equipo acabó con un River invicto y 12 puntos.

Apertura 1993. Fue una pelea mano a mano con Racing, que pudo alcanzarlo a River en la anteúltima fecha, pero una derrota de la Academia por 6-0 ante Boca en esa jornada trascendental cambió el panorama y dejó a Vélez como segundo y a River líder en la fecha final. Allí, tras un empate entre Vélez y Banfield, River necesitaba una igualdad para dar la vuelta y hubo un 1-1 con Argentinos con gol de Toresani y luego empate Cedres, pero la vuelta olímpica ya estaba garantizada. Aquel equipo era dirigido por Daniel Passarella.

Apertura 1997. Fue parte de la trilogía de títulos del Millo que ganó todo ese año y el segundo fue Boca. Tal como sucedió en la anterior ocasión la definición fue contra Argentinos y el empate 1-1 con gol de Salas en cancha de Vélez bastó para dar la vuelta ya que Boca que ganó necesitaba una derrota de su eterno rival para sacarle el título al Millo. River fue líder en casi todo el torneo y había metido una racha de 5 triunfos seguidos que le dieron la ventaja necesaria.

Clausura 2004. River llegaba a la última fecha del torneo con tres puntos arriba de su perseguidor directo, Boca. Si bien era poco probable que lo alcance porque además la diferencia del gol era muy grande, las chances matemáticas estaban y el Millonario debía sumar un punto sólo en el Monumental frente a Atlético Rafaela para poder gritar campeón. Fue 1-1 y el autor del gol ese día fue Gallardo. Pavada de coincidencia. Boca igual perdió con San Lorenzo y no estuvo ni cerca de la hazaña.

Torneo final 2014. A la última fecha River llegó puntero luego de una levantada de Estudiantes, que llegó a esa fecha final dos puntos abajo del primero y necesitaba que el Millo no gane. Pero fue un 5-0 letal de ese equipo de Ramón Díaz ante Quilmes que sumado a la derrota del Pincha ante Tigre dejó la tabla con una diferencia que no era tal cuando faltaban un par de jornadas para que acabe el torneo. Aún resiste en el equipo desde esa época Leo Ponzio quien jugó en varios partidos y hasta le hizo un gol a Gimnasia LP a pesar que luego no fue tenido en cuenta por Ramón.

¿Superliga 19-20? Tras el empate ante Banfield, River sostiene la punta que agarró al ganarle al Rojo en el partido pendiente jugado el 18 de enero. Luego sumó 6 victorias consecutivas. Pero la levantada de Boca que también ganó sus últimos 6 juegos mantiene el torneo abierto. Esta sexta definición en la última jornada lo tiene como único responsable porque si gana da la vuelta. En cambio si pierde se puede dar una final en caso que Boca empate. Luego las variantes para salir campeón son: si pierde y Boca pierde, si empata y Boca empata y obviamente el triunfo.