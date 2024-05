Cómo sigue la búsqueda del nuevo entrenador en Independiente

La idea de la Comisión Directiva es reunirse con los dos candidatos la semana que viene. Uno es Mauricio Pellegrino, quien ya pasó por la entidad de Avellaneda en 2015 y actualmente está en Cádiz. No le fue ni bien ni mal en su cargo en el Rojo: de 41 partidos, ganó 21, empató 13 y perdió 7.

Pellegrino tiene contrato hasta el 30 de junio y como su equipo descendió a la Segunda División tras quedar antepenúltimo, es factible que el club español no lo quiera retener y estaría disponible para volver a la Argentina. Aunque su ideea, en principio, es seguir en Europa.

El otro candidato es Nicolás Larcamón, un argentino de 39 años que no es muy conocido en nuestro fútbol donde nunca dirigió. Fue despedido de Cruzeiro tras una campaña aceptable en la que en 14 partidos sumó 7 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. También dirigió en México.

En principio no hay más nombres y no se descarta que siga Tocalli al mando si es que no hay arreglo con alguno de los anteriores. Nada es fácil por Avellaneda, ya que toidavía el club tiene muchas deudas y es factible que no pueda incorporar en el mercado de pases.

Tocalli tomó el mando y subió a siete juveniles

El DT interino del Rojo, encargado al momento de coordinar las divisiones juveniles, arrancó a entrenar al plantel superior y decidió promover a siete jugadores de inferiores ante la gran cantidad de lesionados.

Pensando en el partido del domingo a las 20 en el Libertadores de América ante Vélez, el DT hizo volver al plantel superior a Edgar Elizalde y Fernando Da Rosa, a quien Tevez había bajado a la Reserva, y sumó a los juveniles Jonathan De Irastorza, Luciano Barros Ayala, Facundo Cruz, Lautaro Millán, Santiago Hidalgo, Rocco Angelotti y Nahuel Junco.

Hay cuatro futbolistas que no se encuentran a disposición del técnico. Ellos son Ayrton Costa, que fue preservado ya que se irá a Bélgica; Iván Marcone, quien sufrió una fractura de la primera falange del dedo gordo del pie derecho; Felipe Aguilar, que arrastra una lesión muscular, y Santiago Toloza, quien se está rehabilitando tras ser operado de los ligamentos del tobillo derecho.

Otro que está complicado es Santiago López, quien jugó algunos minutos ante Platense el último fin de semana, pero sigue lidiando con una pubalgia que no lo deja estar en óptimas condiciones físicas. En síntesis un panorama complejo que el exentrenador de la Selección Argentina juvenil deberá resiolver en las próximas horas.