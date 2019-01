Conmebol ve a la Argentina como única sede de la Copa América 2020

La posibilidad de que se concrete tiene como punto de partida la conversación entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el titular de la AFA, Claudio Tapia: ante la aparente retirada de Estados Unidos en su deseo de organizar el nuevo certamen que sumará seis equipos de Concacaf a la competencia Sudamericana, Chiqui señaló a la Argentina como interesada.

A partir de allí, en Conmebol analizaron el pedido y consideran que el país cuenta con los suficientes estadios para albergar una competencia con 16 selecciones y que no necesita de un plan de remodelación para en poco más de un año cristalizar la competencia.

ADEMÁS:

La Copa América en Argentina como preámbulo del Mundial

El principal competidor de la AFA es Estados Unidos, que no hizo expresa su baja a la organización y propuso la organización conjunta con Canadá y México.

Es que a partir del año próximo serán 16 las selecciones que participen de la competencia: 10 de Conmebol y seis de Concacaf. Las tres mejores ubicadas según el ranking FIFA clasificarán de manera directa y las otras tres, a partir de una liguilla.

Colombia también está interesada en la organización, pero se encargará del mundial femenino. Chile, estará ocupada con la final de la Copa Libertadores, que a partir de la presente edición tendrá una final sin revancha en ese país, independientemente de quienes jueguen el partido. Brasil queda fuera de la puja por ser el organizador de la edición de este año.

Si Estados Unidos no reflota su interés, la posibilidad de que Argentina se encargue de la organización de la próxima Copa América no tiene oposición. Si se suma otro país, será evaluado pero en Asunción no ven a otra federación con el mismo interés que la AFA.

“Si hoy se tuviese que tomar la decisión, es Argentina el único interesado en organizar la competencia. En los próximos dos meses se tomará la determinación y cuando termine la competencia que se avecina en Brasil, anunciaremos dónde será la próxima”, graficó desde Asunción, una fuente de Conmebol consultada por DIARIO POPULAR.