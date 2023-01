Cristian Romero confesó que ve la final "todos los días"

Lo confesó el cordobés: "Veo el partido de la final todos los días", contó en una entrevista, y añadió que "se emociona" cuando pone de nuevo el partido contra los franceses porque "es muy lindo ser campeón del mundo".

Además de revelar una de las costumbres que tiene en su cotidianeidad, no escatimó elogios para con el entrenador, Lionel Scaloni: "Si fuera por mí, me encantaría que siga de por vida pero también sé que depende de muchas cosas. La verdad que no leo mucho de las noticias, para mí fue importante, me dio confianza y le tengo cariño", manifestó.

"Todos creemos que el armado del grupo fue fundamental y lo hizo él", destacó el exBelgrano en una nota realizada con la señal de televisión por cable ESPN.

Por otro lado, reconoció que merecían ganar el Mundial "porque tenemos un grupo increíble, porque siempre tiramos para adelante, porque el primer partido que perdimos nos hizo aún más fuertes de la cabeza y lo demostramos durante todo el torneo y creo que fuimos justos ganadores".