San Lorenzo: Gattoni sigue sin renovar, ¿lo cuelgan?

Federico Gattoni queda libre de San Lorenzo en seis meses, todavía no renovó y tiene una oferta del Sevilla: la dirigencia analiza marginarlo del plantel.

Es cada vez más frecuente en el fútbol argentino -y mundial- que los jugadores, incluso los importantes, decidan no renovar e irse libres, y es un problema que las dirigencias todavía no saben bien cómo manejar. Es el caso de Federico Gattoni en San Lorenzo: si no renueva, ¿lo cuelgan?