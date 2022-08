Damonte: de su felicidad por ganarle a Gallardo a su mención ¡del Burrito Ortega!

kKKsRw-E-_1200x0__1.webp

El entrenador del Verde dijo que "esta es de mis victorias más importantes como entrenador" y mostró su felicidad por vencer a Gallardo, un entrenador que admira mucho y que tuvo como jugador en Nacional de Uruguay: "Es la primera vez que le puedo ganar a Gallardo, que es de los mejores. Me gusta su forma de ser, con una gran humildad. Es un entrenador que quiero. Me tocó perder 7-0 con él, pero soy un trabajador de la vida. Y hoy no hicimos tiempo, sino control del tiempo, que es distinto".

En cuanto al encuentro, Damonte comentó: "Preparamos el partido sabiendo que, por momentos, no íbamos a tener la pelota. Entendíamos que iba a ser así y había que poner jugadores que, a la hora de recuperarla, no pasara tanto por la velocidad, sino en la precisión. Tuvimos charlas con algunos jugadores, que no tienen tanta velocidad, pero sí son precisos a la hora de tenerla. Había que entender el partido así, que por momentos iban a tener que sacrificarse por el equipo y que íbamos a tener oportunidades".

Luego, agregó: "Gracias al esfuerzo, gracias a Dios, las que tuvimos pudimos meterlas. La pelota pegó en el palo y entró, cosa que no había pasado contra Colón. En este caso entró la primera y después eso generó más confianza, el rival empieza a jugar más nervioso y se fue dando todo para poder estirar el marcador". Y aseguró: "Sabíamos que íbamos a tener tres o cuatro por tiempo. A veces se pueden dar más, según la noche del rival también. Y por suerte fuimos contundente y ser contundente en esta cancha, te abre la posibilidad de llevarte algo. Después, obviamente, tuvimos que sacrificarnos, que correr, cubrir espacios y a mi entender, lo ganamos bien".

Además dijo que "estuvimos cerca hasta del 3-0" y bromeó sobre el largo y buen plantel de River para el fútbol argentino: "Pero después terminas sufriendo porque faltaba que me metieran al Burro Ortega. Entraban todos, pero es así con esta clase de equipos". Damonte y un partido inolvidable, del que se acordará siempre, cuando con menos recursos le ganó de visitante a River y no a cualquiera, el River de Gallardo.