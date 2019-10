Daniel Passarella: "¿Boca? Arriba de la quemadura te quieren hacer opinar"

POPULAR: ¿Es así? Alguien te contactó para ser el técnico de Boca en el 2020.

Daniel Passarella: Me enteré hace unas horas de esos comentarios.

P: ¿Y cómo los recibiste?

DP: No sé. Yo no hablé con nadie. También se enteraron mis amigos de todo lo que se está diciendo. Y más bien que me lo preguntaron.

P: ¿Qué les respondiste?

DP: Qué no sabía de qué se trataba.

P: Pero en el caso que te quieran tantear para ver tu disposición, ¿estarías dispuesto a escuchar?

DP: No tengo nada importante para agregar. Arriba de la quemadura te quieren hacer opinar. Y no es así.

P: Hace 21 años, Boca bajo la presidencia de Mauricio Macri te había ido a buscar. ¿Te acordás?

DP: ¿Cuándo fue eso?

P: En el 98. Vos dirigías a la Selección nacional y por aquellos días previos a Francia 98, estuviste bastante cerca de ser confirmado el entrenador de Boca luego del Mundial. La operación que parecía bien encaminada se frustró y luego Boca terminó contratando a Carlos Bianchi.

DP: Sí. Ahora lo recuerdo.

P: Veintiún años después vuelve a surgir tu nombre en Boca.

DP: Qué se yo. A alguien se le habrá ocurrido. Y lo largó.

P: Y sí esa ocurrencia en algún momento se llegara a expresar, ¿la considerarías?

DP: Te repito. No sé de donde sale. ¿Qué voy a decir?

Algunas palabras de Passarella. También algunos silencios de Passarella. ¿Esa cadena de rumores se habrán revelado como un globo de ensayo? ¿O detrás del globo de ensayo hay algo que podría perfilarse? Cualquiera que frecuente el fútbol argentino sabe que nada puede descartarse.