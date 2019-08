Daniele De Rossi visitó a Diego Maradona en un encuentro muy especial

Daniele todavía no debutó con la camiseta azul y oro. En la charla que tuvieron entre ambos, le reconoció que veía los partidos de Boca y le recordó cuando estaba en el palco en la serie ante River por la Libertadores del año 2000. Por eso, le pidió expresamente que regrese a la cancha. Maradona confirmó que volverá a La Bombonera en una entrevista a Radio La Red, en la que afirmó: “Voy a volver a la cancha de Boca, voy a volver a mi querido palco, porque para mí es algo que me llega al alma”. ¿Estará ante Aldosivi viendo en acción al flamante refuerzo?

Dejando de lado su regreso, habló de lo que significa esta llegada para el fútbol argentino y destacó el hecho de que viniera a este país, resignando todas las comodidades que tenía en Roma. “Hay un señor que se llama De Rossi, que siendo multimillonario viene a jugar a Boca porque me veía a mí colgado en un palco cuando jugábamos Libertadores. Me dijo que en Italia pasaron el partido ése ante River, en el 2000. Terminó ganando 12.000.000 de euros en la Roma y hoy viene a nuestro país cuando decían que acá te matan por una zapatilla. En Italia creen que tenemos la pluma como los indios y sin embargo De Rossi hoy está contento acá. En este país no morirá jamás la pasión por el fútbol, por eso Daniele eligió venir a jugar a Boca”.

Detalles de la reunión

El cónclave se llevó a cabo en la casa que Maradona alquiló en zona norte, para llevar a cabo la recuperación de su rodilla. De Rossi se acercó con Angelici y Burdisso y el 10 les abrió las puertas. Rocío Oliva, que también estaba presente brindó algunos detalles de lo que se vivió en ese lugar, en una entrevista concedida a Radio Rivadavia. Hasta intercambiaron camisetas entre ambos.

La mujer destacó que “tomaron mate y charlaron con facturas de por medio, todo fue muy relajado. Diego pidió que prendieran el hogar a leña para que esté todo en clima y se sientan todos cómodos. De Rossi ya dijo que está en Boca por su fanatismo y por todo lo que quiere a Diego. Ahora están intercambiando camisetas y firmas. Está todo muy bien”.

Además, resaltó que hablaron de fútbol y que los dos estaban con una sonrisa de oreja a oreja por esta posibilidad de verse las caras en privado y compartir un momento. También reconoció que el italiano le pidió que se acerque a La Bombonera. “Diego está feliz, tiene una sonrisa de oreja a oreja. Hablaron mucho de fútbol y hasta dijeron que un arquero no puede ganar el balón de oro”. Esto último es en alusión a Alisson, el guardameta brasileño del Liverpool. De Rossi fue a visitar a Maradona, ahora le toca al 10 regresar a La Bombonera.

