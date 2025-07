Un ex Boca reveló qué les faltó para ganarle la Copa Libertadores 2018 a River

“Si hay algo que yo por ahí pienso es que tuvimos que estar más fuertes en La Bombonera. Estuvimos dos veces por delante y terminamos empatando. Eso en una final no te lo podés permitir”, confesó el zaguero central de 31 años, quien convirtió dos goles y una asistencia en 82 partidos con el cuadro Azul y Oro en sus tres etapas con la institución, que estuvieron divididas por préstamos en Rosario Central y Defensa y Justicia.

Además, el flamante refuerzo de Vélez, en lo que será su regreso al fútbol argentino tras seis años, analizó en este diálogo con ESPN: “La fortaleza que tuvimos en otras llaves, no la supimos mantener contra River. Hubiese sido lo más lindo para todos definir en el Monumental”. Los incidentes en la llegada del micro de Boca al estadio provocaron la suspensión del duelo y posterior definición en el Santiago Bernabéu.

Más allá de esos errores clave, Magallán hizo un balance de la final concluida el 9 de diciembre de 2018 en Madrid, España: “Yo creo que jugamos muy bien. Se perdió porque se perdió. Juanfer clavó un golazo al ángulo de otro partido”. Allí, hizo hincapié al grito anotado por el colombiano a los 108 minutos, que señaló el 2-1 y antecedió a la acción de Gonzalo Pity Martínez para el 3-1 final en el cruce de vuelta.

En marzo pasado, Magallán se había referido a este singular episodio que terminó en su salida con rumbo al Ajax de Países Bajos: “Fue el momento más duro de mi carrera porque era una final contra el clásico rival. Yo me quedo con el proceso de trabajo durante todo ese año. Boca es más grande que un partido de fútbol”. “Yo no veo la derrota como un fracaso, pero sí entiendo la exigencia del club que es la Copa Libertadores”, destacó en diálogo con Radio Güemes (AM 1050).