Darío Benedetto: "Decidí volver a Boca con el corazón"

En diálogo con la prensa, el atacante proveniente del Elche contó: "Me llamó Román en el 2021 cuando Olympique de Marsella me quiso dar a préstamo y ahí le comenté que quería jugar una temporada en España pero cuando no me sentí importante en Elche lo llamé yo para volver. Decidí con el corazón, no pensé ni cómo está el país, ni nada".

Por otro lado, aseguró que el objetivo "principal" es la Copa Libertadores y agregó: "Acepto cualquier responsabilidad, quiero disfrutar el momento y no tengo problema en hacerme cargo. Quiero adaptarme rápido al plantel y al entrenador", apuntó en la primera conferencia como futbolista del club.

En cuanto a su presente futbolístico, describió: "Estoy bien. Me siento bien física y mentalmente. Tengo 31 años, siempre dije que si iba a volver a Boca no iba a ser para estar mal físicamente y no poder competir. Estoy al 100, pensando en todas las cosas que se está jugando el club".

Luego, se refirió al antecedente que tuvo con el "Pulpo" González, con quien mantuvo cruce verbal cuando se enfrentaron en un Boca-Racing: "Muchos esperaban que nos caguemos a trompadas con Diego (González) por la vez que nos cruzamos en un partido contra Racing, pero no. Somos profesionales y compartimos representantes, estamos para ayudar a Boca", contó entre risas.

Una vez finalizado el acto, Benedetto se sumó a la práctica de hoy en la que hicieron un rombo con la pelota y luego corrió en soledad alrededor de la cancha. Además, según se vieron en diferentes fotos de redes sociales fue recibido de gran manera por todos.

Esta será la segunda etapa de Benedetto -firmó hasta diciembre del 2024- en Boca, ya que jugó desde el 2016 hasta el 2019, con 76 partidos, 45 tantos y se ubica en el puesto 30 de los máximos goleadores en la historia del club.

En su primer paso consiguió tres títulos: torneo de Primera División 2016-2017, Superliga 2017-2018 y Supercopa Argentina 2018.