De Independiente a manejar Uber: la conmovedora historia de Trejo

Hasta ahí puede ser la vida de cualquier trabajador despedido. Sin embargo, en los últimos días se comenzó a viralizar la historia del presente del futbolista y en las redes sociales muchos usuarios empezaron a burlarse sobre su actualidad.

En una entrevista con el programa Rojos de Pasión, que se emite por Radio Late, el futbolista contó: "Necesito laburar. Me toca mantener a mi familia y a mi mamá. Trato de que no les falte nada. Hace cuatro meses tuve que pagar el velatorio de mi papá que falleció. Nada fue fácil".

Los comentarios se viralizaron y las versiones le llegaron al futbolista. "Lo que viví sobre mi trabajo en Uber me sorprendió. Fue algo difícil que no me esperaba. Lo hice hace un mes. Yo no quería salir de mi casa, no quería salir a la calle por si me cruzaba con alguien", indicó. Entre las burlas y los comentarios, todos hacían referencia a su retiro del fútbol.

Uno de los tuits que se viralizaron decía: "Mi hermana se pidió un Uber y vino Juan Manuel Trejo. No hay remate". Otro, que se esconde en redes sociales bajo el nombre apócrifo @Lombardi_caruso, directamente dijo: "Jajaa posta maneja uber.? Que lindo me gusta. Fracasado".

Al respecto, el jugador contó: "El otro día llevé a una chica en Avellaneda y fue ella la que me reconoció. No quiero saber nada con las redes sociales. No quiere leer cosas, quiero estar alejado de todo".

Trejo debutó en Independiente en 2012 de la mano de Américo Rubén Gallego en un momento complicado. Después del descenso del club, el futbolista se rompió los ligamentos cruzados y tuvo complicaciones con su carrera. Un par de años después tuvo una pequeña recuperación en su carrera de la mano de Mauricio Pellegrino, quien confió en él. Incluso hasta metió un gol frente a Olimpia que le valió una clasificación en la Copa Sudamericana en 2015. Sin embargo, desde ese momento, su carrera futbolística comenzó a decaer.

"Estuve con contrato con Independiente pero sin jugar. Sinceramente hubo cosas que no me gustaron, cómo por ejemplo no tener fútbol ni en Reserva", contó Trejo y agregó: "Fue muy difícil porque me avisaron el último día del mercado que no iba a ser tenido en cuenta. Hice pretemporada con Chicago, pero no funcionó".

Más allá de esta situación, el defensor/mediocampista añadió: "La plata se acaba en un punto. Hay que salir a hacer otra cosa. No quiero estar encerrado por si me vuelven a llamar para jugar".