Según Suárez, las razones de este buen arranque son el equipo. “Estoy muy contento y disfrutando de estar en un gran equipo con jugadores de excelencia, adaptándome pero me siento muy cómodo y con el apoyo de todos”.

Y advirtió: “Lo bueno es que me recibieron muy bien y el entrenador [Marcelo Gallardo] lo mismo me hizo sentir muy cómodo siempre y por suerte me tocó entrar y hacer un gol y pude tener 90 minutos buenos el domingo y eso ayuda”.

En cuanto al juego del equipo: y con lo que se encontró, respondió: ”La intensidad de este equipo es muy buena y la estoy llevando bien a pesar de mi edad, se nota en los entrenamientos y en los partidos, aprendo cada día de todos mis compañeros, estoy muy feliz y como ya dije es un reto en mi carrera”.

Mientras que Rojas dijo que sus objetivos son pelear un lugar y que es más fácil adaptarse a un equipo que viene jugando junto y compitiendo en todos los frentes.

“Es un sueño para mi estar jugando en el campeón de América y vine a sumar y a trabajar para tener un lugar, cuando me llamaron no lo podía creer, por eso tengo que trabajar duro y pelear un puesto en la sana competencia, seguro que es más fácil por cómo me recibieron y por el apoyo", explicó Rojas.

