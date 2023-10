Demichelis: "No cambio por nada haber ganado los dos clásicos"

"Todo lo que significa con respecto a Boca, nosotros lo demostramos e hicimos lo que teníamos que hacer el domingo pasado. No cambio por nada haber ganado los dos clásicos, sobre todo las formas de haberlos ganado. Con una identidad que a esta enorme institución la identifica. Fuimos muy protagonistas. Dimos una demostración de carácter. En un momento nos acomodamos más atrás, pero sin dejar de pensar en el arco de enfrente, sin hacer tiempo. Es la grandeza que distingue a este River", expresó el técnico en conferencia de prensa.

Y continuó: "La dirigencia es muy cercana a mí y por eso me siento muy protegido. Porque para un entrenador no hay nada mejor que ver a los jugadores e hinchas felices. Y no había mejor momento que dejarlos hablar tras el triunfo sobre Boca porque son los protagonistas".

"Nos gusta jugar ese fútbol que asociándonos nos hace generar situaciones y que al hincha de River también le gusta. Hicimos un gran primer tiempo, porque replegamos a uno de los mejores equipos del fútbol argentino como lo es Talleres", comentó luego de la victoria 1-0 frente al conjunto cordobpes.

Y finalmente se dedicó a elogiar al mediocampista uruguayo Nicolás De la Cruz, de quien dijo que "estando bien es uno de los mejores volantes del fútbol argentino".

"Esa mención del hincha cada vez que interviene en alguna acción lucida hace ver que es una pieza clave del equipo. Él es un volante mixto al que acomodamos de acuerdo con el partido", cerró.