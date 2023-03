Día del hincha de Racing: ¿por qué se celebra el 7 de marzo?

Ese día, el 7 de marzo de 1999, Racing debía enfrentar a Talleres por la primera fecha del campeonato pero una orden judicial le impidió hacerlo. Sin embargo, la gente de Racing llenó el Cilindro aunque el equipo no jugara. "Si llenamos nuestra cancha y no jugamos/ Defendimos del remate nuestra sede/ si la nuestra es una hinchada diferente...", reza la canción adaptada de "Para no olvidar" de Los Rodríguez que es un himno de la hinchada del club.

Además de todo el pueblo de Racing, algunos de los jugadores dirigidos por Gustavo Costas, entrenador del club en ese momento, también se hicieron presentes junto a glorias de la institución: Teté Quiroz, el Pato Fillol y el Chango Cárdenas, entre otros, acompañaron a la gente.

Tras ese día, si bien el club podía continuar abierto, la liquidación de los bienes seguía vigente y en agosto de ese año la gente salvó del remate a la sede de Villa del Parque, que hoy sigue en pie. A la semana del 'no partido' ante Talleres, para la segunda jornada los hinchas finalmente viajaron en una caravana impresionante hacia el Gigante de Arroyito para enfrentar a Rosario Central. Fue derrota 2-1, pero lo que menos le importó a la gente fue el resultado, porque Racing estaba ahí, jugando, existiendo.

