River le respondió a Diego Milito: "Está lejos de la realidad lo que dijo"

"Decepcionado con River como institución, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula", comentó Milito.

"Hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales. Evidentemente, para algunos clubes no es así. Espero que no sea un mal antecedente. Racing no lo haría. Hay códigos, hay un pacto", continuó disparando en diálogo con TyC Sports el mandamás del club de Avellaneda.

Ahora, Stefano Di Carlo, secretario general de River y posible futuro candidato a presidente por el oficialismo, le respondió a Milito: “Nunca le dijimos que no íbamos a ejecutar la cláusula de Salas”. Luego, explicó en charla con “Y ya lo ve y ya lo ve” del canal LOVE ST: “River a Salas lo contrató producto de un montón de situaciones y hechos que se desencadenaron”.

Además, Di Carlos continuó con contundencia refiriéndose a la incorporación de Salas y los dichos de Milito: “Me llamaron mucho la atención las declaraciones de Milito. El proceso fue muy largo, no fue la conclusión de lo que Milito cuenta. Porque está lejos de la realidad muchas de las cosas que dijo".

A su vez, agregó: “Luego hubo sí como dice Milito un contacto con nuestro presidente Jorge Brito, otro conmigo, ambas charlas superficiales casi de pasillo en la que nos preguntó por la cuestión posible de la ejecución de la cláusula y nunca le dijimos que no íbamos a ejecutarla, le dijimos que íbamos a hacer todo lo posible para llegar a un entendimiento con ellos. Luego de ese sondeo, llegó la instancia en la que le pedimos tener una conversación, con Brito y conmigo, y ahí es donde el presidente de Racing se negó a conversar con nosotros”.

Por último, Di Carlo se extendió respecto al deseo de Salas de sumarse a River. “Si no tenés el punto de partida básico que es el registro que el jugador es una persona con deseos y anhelos y si no te convalida la idea preliminarmente de su deseo no podés desarrollar una gestión. A partir de eso es el famoso llamado que todos hacen, porque es el registro del otro, e hizo una oferta formal primero que también la omitieron en la narrativa de Racing”, remarcó el dirigente.