Diego Simeone: "Que salga campeón el Atlético es diferente"

"Este fue un año muy difícil por lo que pasa en el mundo, con tantos familiares y amigos que se murieron... fue difícil como nuestra historia. Siempre nos costó mucho y que salga campeón el Atlético es diferente. Ojalá hayamos podido darle una alegría a gente que sufrió mucho", manifestó el Cholo al finalizar el partido.

En cuanto a las sensaciones que le dejó la segunda Liga obtenida al mando del Aleti, el entrenador argentino aseguró: "Pudimos volver a hacerlo. En su momento dije que el club tenía futuro y no me equivoqué", en tanto que agregó que "cuando terminó el partido lo primero que me salió fue reírme. Me sale naturalmente, es una alegría que me nace desde adentro.".

Antes del festejo emocionante junto a los jugadores, Simeone les dedicó unas palabras: "Tengo un agradecimiento total a mis futbolistas, sobre todo a los que jugaron menos".

Con el título de hoy, que consiguió tras una campaña brillante en la que hizo 86 puntos, gracias a 26 triunfos, ocho empates y cuatro derrotas, el Cholo alcanzó su octavo trofeo en el club, ya que además conquistó la Copa del Rey 2013, La Liga 2013/14, la Supercopa de España, las Europa League 2012 y 2018 y las Supercopa de los mismos años.