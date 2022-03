Domingo Blanco explicó su festejo de gol ante los hinchas

Tras obtener el pase a los 16avos de final mediante los penales, con un fuerte relato el mediocampista explicó porque hizo ese gesto: "Fue para los que me amenazaron con pegarme un tiro. No para el hincha, que si lo tomó a mal, le pido disculpas y le digo que me equivoqué”.

A través de un remate cruzado, Blanco fue el encargado de anotar el 1-1 en el cruce y en el festejo se colocó el dedo índice en la boca, con que el pareció silenciar al hincha del Rojo.

“Quiero decir que no fue para el hincha. Fue para los que me amenazaron, me mandaron mensajes amenazantes por el tema de la renovación de mi contrato”, se excusó el jugador.

“La pasé muy mal. Me tuvieron que medicar con pastillas muy fuertes por esta situación de las amenazas. El hincha común, tal vez, no lo sabe, pero nunca estuvo en mi ánimo faltarle el respeto”, aclaró Domingo Blanco. “Entiendo que mucha gente pretende que me quede, pero de ahí a amenazarme con golpearme si no firmo la renovación es muy feo”, agregó.

Por otro lado, Blanco habló sobre su situación contractual y reveló: “Estoy desde hace siete años y siempre quise quedarme acá. Si renuevo o no todavía no lo sé. Espero que pueda concretarse una reunión con mi representante durante esta semana”.

El contrato del mediocampista finaliza en junio de este año y aún no renovó su vinculo. El futbolista tuvo un complicado arranque de temporada en este 2022 debido a una lesión meniscal en la rodilla derecha, que lo dejó al margen durante casi 45 días.