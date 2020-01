“Creo que comparto más visiones del fútbol con Ameal que las que tenía con Angelici, cuando nos juntemos, lo podré confirmar, además con Riquelme tengo una buena relación y siempre lo admiré como jugador", dijo.

También dijo que a la luz de las últimas informaciones surgidas en el cambio de gobierno del club de la rivera, “que Boca vende mejor que River no es verdad, no es cierto, no voy a meterme en otros clubes pero eso no es cierto”.

A su vez, aseveró: “Es fundamental que en la política de River y de Boca nos llevemos bien. En la cancha no, pero afuera de la cancha es muy importante tener una buena relación por el bien del fútbol argentino".

Además, D’Onofrio se mostró enojado con la empresa Adidas anticipando que si no hay una mejora en el contrato en el 2021 no van a duda en tomar otros rumbos con el principal sponsor.

En cuanto a los contratos que se vencen en junio, D’Onofrio anticipó: “Aquí hay un sentido de pertenencia muy grande y en pocos días vamos a firmar los contratos de Nacho Fernández, Enzo Pérez y Javier Pinola. Con Ponzio ya acordamos un año más, mientras que con Ignacio Scocco es una decisión del jugador y esperemos que se quede”.

Al respecto, aclaró: “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sostener el plantel, es el mejor refuerzo, sabemos que vale la pena para seguir ganando títulos, que es la exigencia que tenemos todos en este club”.