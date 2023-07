El ofrecimiento del Valencia en primera instancia era que se estrecharan la mano y se marchara libre con el pase en su poder, sin ningún impedimento, pero Cavani exigió que si querían echarlo le pagaran buena parte del año de contrato que le queda por unos 5.200.000 de euros. Obviamente, sabiendo del interés del Matador de irse, el club lo rechazó inmediatamente.

Durante el fin de semana, sin embargo, los abogados del futbolista presentaron una propuesta que en principio fue aceptada por la dirigencia valenciana: percibir el 25% del contrato, es decir unos 1.300.000 de euros, más la comisión para sus representantes que rondaría los 500.000 euros equivalentes al 10% de su ficha.

¿Cavani pide plata por irse? Sí, porque entiende que el club firmó por dos años, ahora no lo tiene más en cuenta y quiere liberarse de su contrato. Le pagarían 1,3 más la comisión, pero a la vez se ahorrarían el resto de lo que deberían pagarle si se quedara pese a que el DT no lo considera.

Además de la rescisión de contrato de Cavani, Boca por su parte debe resolver el problema que tiene con el cupo de extranjeros, que está cubierto con Luis Advíncula, Bruno Valdez, Miguel Merentiel, Óscar Romero, Sebastián Villa y Jan Hurtado.

De estos seis, hay tres aparentemente sin lugar en el equipo. Romero no viene siendo tenido en cuenta por Almirón, Villa se entrena diferenciado después de la condena a prisión condicional y Hurtado también está aparte a la espera de que se cierre su salida a Liga de Quito u algún otro equipo del exterior. Por lo pronto, no se fue ninguno y no hay lugar para un nuevo contrato con un futbolista extranjero, pero la dirigencia se mueve para que pueda fichar a Cavani, con quien avanzarán después de que quede libre.