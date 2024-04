El comentario sin filtro de Julieta Poggio que avergonzó a Mirtha Legrand

La joven actriz y exparticipante de Gran Hermano no sólo deslumbró con su belleza y simpatía, sino que también sorprendió a todos con su sinceridad y desparpajo. Durante la noche se vivió un incómodo momento, cuando Julieta se sumó a una charla que estaban manteniendo Mirtha Legrand con la modelo.

“En el Bailando hablaba argentino y metía algunas palabritas (en español), porque si no hay cosas que no se entienden, los chistes. Yo uso mucho el correrse, me corro para acá, y eso en España es otra cosa”, comentó Valeria Mazza, quien recientemente se lució como la conductora del programa Bailando con las Estrellas.

Fue entonces cuando la influencer recordó otra palabra que tiene un significado distinto en el país ibérico: “Pero ellos dicen coges, que es raro también”. Al tomar el comentario de la joven, Mazza devolvió: “Yo aprendí a coger te diría”. En medio de la risas de toda la mesa, la Chiqui no pudo ocultar su incomodidad.

“Yo lo venía evitando pero, no hubo caso, salió”, expresó Mirtha al escuchar el ida y vuelta entre sus invitados. Para cerrar, la modelo contó: “Igual llega un momento que lo empezás a usar. Yo hablaba argentino y no trataba de poner el acento porque lo hacemos fatal. Soy demasiado argentina”.

La ex Gran Hermano sorprendió a la conductora con su honestidad

Poggio no se guardó nada en su debut en la mesa de Mirtha Legrand. La exparticipante de Gran Hermano se sinceró sobre su vida amorosa y dejó atónitos a la conductora y a los demás invitados con su visión sobre la monogamia y las relaciones abiertas.

"Soy más infiel que fiel", confesó Poggio ante la pregunta de Mirtha sobre sus relaciones pasadas. A pesar de no sentir orgullo por su historial, la actriz aseguró que "es muy difícil la monogamia" y que "siempre hay alguien que te va a gustar".

Su declaración generó un debate en la mesa sobre el amor, el compromiso y la fidelidad. Valeria Mazza, otra de las invitadas, aportó su perspectiva sobre la madurez y las responsabilidades que llegan con la adultez, mientras que Mirtha Legrand se mostró más conservadora en sus opiniones.

Poggio, fiel a su estilo fresco y desparpajado, defendió su postura y su derecho a vivir su vida de la manera que ella considera mejor. Incluso, se animó a decir que "siente que ahora podría tener una pareja abierta".

La confesión de Poggio generó repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron de acuerdo con su honestidad y valentía para hablar de un tema tan personal y tabú.